Eschweiler/Aachen.

Im Zusammenhang mit dem Tod eines dreijährigen Jungen im September 2015 am Blausteinsee in Eschweiler muss sich ein 44 Jahre alter Gastronom vor Gericht verantworten. Wie das Amtsgericht Eschweiler am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, beginne der Prozess gegen den Mann am 22. Januar 2018.