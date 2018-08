Köln - Toter Säugling in Kölner Babyklappe gefunden

Köln. In einer Kölner Babyklappe ist ein toter Säugling entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind am frühen Dienstagvormittag in einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen gefunden. Die Leiche soll obduziert werden.

Die Kölner Klappe ist eine von etwa 25 in Nordrhein-Westfalen. Jedes Jahr werden nach früheren Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums knapp zehn lebende Neugeborene in Babyklappen abgegeben. Zwischen den Jahren 2000 und 2013 wurden 113 Kinder in einer der beheizten Stationen des Landes abgelegt.

Die bundesweit erste „Baby-Klappe” war im April 1999 in Hamburg eingerichtet worden. Hintergrund der Initiative in der Hansestadt war ein in einer Recycling-Anlage gefundenes totes Findelkind.