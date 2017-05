Maastricht. Ein toter Mann ist am Dienstagmittag in einer Wohnung in Maastricht gefunden worden. Die niederländische Polizei geht derzeit von einem Verbrechen aus. Das berichtet das Nachrichtenportal „1limburg“.

Demnach wurde der Mann in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Maastrichter „Koningsplein“ - Königsplatz - tot aufgefunden. Genauere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Die niederländische Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.