Toter Mann in Wohnung gefunden: Polizei bestätigt Gewaltverbrechen

Maastricht. Der tote Mann, der am Dienstag in Maastricht in seiner Wohnung gefunden worden war, ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Limburg.

Der Mann war bereits seit einigen Tagen vermisst worden. Nachbarn hatten deshalb die Polizei alarmiert, die die Leiche am Dienstag schließlich in der Wohnung am Maastrichter „Koningsplein“ - Königsplatz - gefunden hatte. Das berichtete das niederländische Nachrichtenportal 1limburg.

Nach Aussagen von Nachbarn soll es sich bei der Tat um eine Abrechnung im kriminellen Milieu gehandelt haben, Einzelheiten zur Tat gab die Polizei aber bisher nicht bekannt.