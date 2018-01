Düren/Aachen - Tödliches Unfalldrama auf der A44: Bewährungsstrafe für Angeklagten

Düren/Aachen.

In der nächsten Woche jährt sich ein schrecklicher Unfall auf der A44 zum ersten Mal. Eine 25-jährige Studentin der RWTH Aachen war dabei so schwer verletzt worden, dass sie wenige Tage später im Uniklinikum starb. Am Freitag ist ein wesentliches Stück seiner Aufarbeitung vor dem Dürener Schöffengericht abgeschlossen worden.