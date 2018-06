Landgraaf - Tödliches Pinkpop-Drama war kein Terroranschlag

Landgraaf. Das tödliche Drama zum Abschluss des Pinkpop-Festivals im niederländischen Landgraaf am frühen Montagmorgen hatte offenbar keinen terroristischen Hintergrund. Das gab die Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt. Unterdessen zitiert die Zeitung De Limburger Zeugen, wonach die von einem Auto erfassten Personen womöglich im Dunkeln auf der Straße gesessen hatten.

Ein Ermittlerteam von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte nach dem Vorfall Untersuchungen eingeleitet, Zeugen vernommen und den festgenommenen Verdächtigen verhört. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass ein Terroranschlag als Motiv des Verdächtigen ausgeschlossen werden könne. Der Mann befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Stunden nach dem offiziellen Ende des dreitägigen Festivals war gegen 4 Uhr morgens am Montag ein Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gefahren. Ein 35-jähriger Heerlener starb dabei, zwei Männer und eine junge Frau wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Zustand der Verletzten sei auch am Tag nach dem Geschehen noch kritisch, gab die Staatsanwaltschaft weiter bekannt.

Personen saßen im Kreis

Der Fahrer des Transporters war zunächst geflüchtet. Die Polizei löste eine Großfahndung im Grenzgebiet aus, an der auch deutsche Beamte beteiligt waren. Später stellte sich der Mann, ein 34-Jähriger aus Heerlen, selbst den Behörden.

Die niederländische Tageszeitung Limburger.nl zitiert unterdessen Zeugen, wonach mehrere Personen im Dunkeln mitten auf dem Mensheggerweg gesessen hätten, auf dem sich das tödliche Drama abspielte. Ein Taxifahrer habe etwa gesehen, dass rund zehn Personen in einem Kreis auf der Fahrbahn gesessen und offenbar etwas gespielt hätten. Rund zwei Stunden nach Abschluss des Festivals hätten sie wohl nicht mehr mit Autos gerechnet.

Regelmäßig kommt es nach dem Ende des Pinkpop bei der Abreise der Zehntausenden von Besuchern zu chaotischen Szenen. Bei der 49. Auflage des mittlerweile ältesten europäischen Rockfestivals in Europa hatten rund 67.000 Besucher drei Tage lang gefeiert.

Bei einer spontanen Trauerkundgebung in der Innenstadt von Heerlen legten am Montagabend Dutzende Menschen, darunter Bekannte und Angehörige der vier Opfer, Blumen, Kerzen und Botschaften ab.