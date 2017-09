Tödlicher Unfall: 15-Jähriger Sohn am Steuer, Vater stirbt

Heinsberg.

Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 228 zwischen Heinsberg-Dremmen und Randerath ist am Donnerstagnachmittag ein 45-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag bekanntgab, saß der Heinsberger als Beifahrer in dem Auto, gesteuert wurde es von seinem 15-jährigen Sohn. Der Jugendliche erlitt schwerste Verletzungen.