Aachen.

Im Bistum ist was los. Der Bischof kommt zu dem nach Hause und an den Küchentisch, der ihn einlädt. Helmut Dieser selbst bittet zum Gespräch an ungewöhnlichen Orten und wird in Kürze etliche Arbeitskreise einsetzen, die über Perspektiven für das kirchliche Leben im Bistum diskutieren sollen.