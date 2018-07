Tihange/Aachen.

Die Anti-Atom-Bewegung fordert schon lange, dass die belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel abgeschaltet werden sollen. Derzeit dürften die Tihange-Gegner ganz zufrieden sein, weil von den sieben Meilern gerade einmal drei in Betrieb sind. Etwas ist immer – so könnte man es zusammenfassen. Nun also maroder Beton in Doel 3 und Tihange 3.