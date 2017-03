Aachen.

Um beim Thema Tihange etwas zu erreichen, müsse man auch mal etwas Ungehorsam proben. Da ist sich Städteregionsrat Helmut Etschenberg (CDU) sicher. Ohne das stetige Aufbegehren auch gegen bürokratische Hürden, wäre man in der Region beispielsweise was die Vorverteilung der Jodtabletten angeht, nicht so weit gekommen.