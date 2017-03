Tihange-Demo in Antwerpen: Grüne organisieren Busfahrten

Aachen/Düren/Simmerath. Die Grünen Kreisverbände aus der Region haben Busfahrten zu einer Demo gegen die umstrittenen belgischen Atommeiler Tihange 2 und Doel 3 organisiert. Am Samstag findet ab 14 Uhr in Antwerpen eine große Protestkundgebung statt.

Es gibt in unserer Region folgende Abfahrtsorte: um 10.45 Uhr an der A4 Anschlussstelle Düren „Mitfahrerparkplatz“, 11 Uhr Simmerath Bus, 11.15 Uhr Aachen Hautbahnhofsvorplatz. Eine Rückfahrt ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen werden am Freitag entgegengenommen. Die Fahrt ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Anmeldung und weitere Infos www.gruene-dueren.de.