Tierdiebe stehlen 40 Schafe aus Stall

Pulheim. Bilang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag 40 Schafe aus einem Stall in Pulheim gestohlen. Offenbar wurden die Tiere mit einem großen Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Täter stahlen nicht nur die Schafe des Bauerhofes, sondern auch einen Hoflader, einen Pferdeanhänger und mehrere Pferdesättel, meldet die Polizei.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen und Fahrzeuge in Freimersdorf und Umgebung gesehen? Hinweise an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0.