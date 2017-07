„The Hoff“ will nach Maastricht ziehen: Auftritt bei Rieu-Konzert?

Maastricht. Der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff überlegt, mit seiner Verlobten nach Maastricht zu ziehen. In Los Angeles sei es ihm im Sommer zu heiß, erklärte der 64-Jährige in einem Interview mit der Tageszeitung „De Limburger“.

Seit dem Wochenende ist er in der limburgischen Hauptstadt, um bei den zehn momentan stattfindenden Konzerten des Stargeigers André Rieu auf dem Vrijthof aufzutreten. Der aus Serien wie Baywatch und Knight Rider bekannte Künstler wird neben Hits wie „Looking for freedom“ auch Lieder wie „Love me tender“ von Elvis singen, möglicherweise auch ein Album mit Walzerkönig Rieu aufnehmen.

Auf der Bühne stehen wird zum ersten Mal in 30 Jahren sein bekannter Wagen KITT, das Superauto aus Knight Rider. Auch seinen 65. Geburtstag will Hasselhoff übernächste Woche in Maastricht feiern.