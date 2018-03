Aachen/Aldenhoven - Testgelände für selbstfahrende Autos: Spatenstich für eine digitale Stadt

Aachen/Aldenhoven. Selten ist der Strukturwandel so greifbar. Am Streckenrand sind noch die alten Halden aufgetürmt, und die Automobil-Teststrecke liegt auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Emil Mayrisch im Ortsteil Siersdorf. Hier wird seit ein paar Jahren die digitale Zukunft erforscht, um das automatisierte und vernetzte Fahren zu ermöglichen.

An diesem Morgen allerdings vertrauen die Herren der uralten Mechanik. Sie greifen zum Spaten – zumindest symbolisch.

Es ist der Startschuss für Cermcity. Auf dem Aldenhoven Testing Center werden ab dem Herbst städtische Verkehrssituationen dargestellt. Dafür werden nun Kreuzungen, Parkbuchten, Haltestellen und Zebrastreifen errichtet sowie Häuserfronten simuliert. Fiktive Fußgänger oder Radfahrer sind unterwegs, der Alltag in einer Innenstadt wird nachgestellt. Etwa 1500 Fußgänger und Radfahrer starben im letzten Jahr auf Deutschlands Straßen.

Die vernetzte Technik, die den Fußgänger auch über das Handy vor einem herannahenden Fahrzeug warnen kann, soll die Straßen sicherer machen. „Leider mussten wir letzte Woche sehen, was passieren kann, wenn man vermeintlich zu früh im öffentlichen Verkehr unterwegs ist“, sagt Micha Lesemann. Der Gesamtprojektleiter von Cermcity, der am Institut für Kraftfahrzeuge (IKA) arbeitet, spielt auf einen Verkehrsunfall in Arizona vor ein paar Tagen an, als ein selbstfahrendes Auto von Uber eine Fußgängerin tötete (siehe Kasten). Zum ersten Mal endete eine Kollision mit einem automatisierten Wagen für eine Person unverschuldet tödlich. Der Unfall löste eine breite Diskussion aus.

Eigenständig fahrende Autos

Für die Forscher ist klar, dass eigenständig fahrende Autos viel seltener in Unfälle verwickelt sein werden als von Menschen gesteuerte. Ganz vermeiden lassen sie sich allerdings nie, denn irgendwann ist eine physikalische Grenze erreicht. Die Elektronik wird zudem nie alkoholisiert oder übermüdet am Steuer sitzen, sie wird sich an Verkehrsregeln halten und nicht schneller fahren als die Polizei erlaubt. Damit werde sich die Zahl der Verkehrstoten verringern, das ist die Vorhersage. Nebenwirkung: Dem Staat entgehen Einnahmen durch Radarfallen, die Versicherer müss(t)en ihre Prämien senken, da die Zahl der Unfälle zurückgeht.

Das Projekt in Aldenhoven wird mit 3,3 Millionen gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, erinnert Staatssekretär Thomas Rachel vor Ort. „Diese Region hier wird zum Kraftzentrum der Mobilität, die RWTH hat die Führungsrolle für das autonome Fahren übernommen.“ Die Exzellenz-Uni koordiniert Cermcity, an dem auch die FH, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der TÜV Rheinland sowie Firmen wie Baselabs und Silicon Radar beteiligt sind. Eine der Fragestellungen, die man mit dem Projekt angehen kann: „Wie fließen Verkehre, wenn man auf Ampeln verzichtet?“

Das Besondere von Cermcity: Das Projekt wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam mit mehr als 100 Experten verschiedener Institutionen, die im Beirat sitzen, entwickelt. Die Bedürfnisse von Industrie und Wissenschaft sind bei der Planung berücksichtigt. In Aldenhoven ist die bundesweit einzige Teststrecke entstanden, die nicht von einem einzelnen Industrieunternehmen betrieben wird. Die gesamte Branche kann die digitale Infrastruktur nutzen. Diese Lösung hat auch den Charme, dass zeitnah die Kommunikation der Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller untereinander im Straßenverkehr überprüft und verbessert werden kann.

Nächster Schritt wird vorbereitet

Für Prof. Lutz Eckstein, der das IKA leitet, ist Cermcity der nächste Evolutionsschritt auf dem Weg zur Straßenreife. „Mit der Verknüpfung von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen und der Vernetzung von Hochschulen und Unternehmen schaffen wir hier ideale Voraussetzungen.“ Eckstein drückt aufs Gaspedal, ihm dauert die Förderung solcher Projekte oft zu lange. „Einem Forscher tut es schon weh, wenn es von der Projektidee bis zur Umsetzung mehr als zwei Jahre dauert.“

Der nächste Schritt vor der Marktreife von automatisierten Fahrzeugen wird bereits vorbereitet. Mit mobilen Stationen sollen präzise (und anonym) Messdaten an unterschiedlichen Standorten erhoben werden können. Bislang werden solche Werte nur mit stationären Anlagen zum Beispiel auf der A 9 zwischen Nürnberg und München erfasst. In naher Zukunft können solche Testfelder flexibler erschlossen werden, prophezeit Eckstein.