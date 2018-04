Köln - Teenager randalieren in Bus: Fahrer bespuckt, Frau gewürgt

Köln.

Vier Jugendliche haben in einem Leverkusener Linienbus randaliert, den Fahrer beleidigt und bespuckt und eine Frau gewürgt. Die drei Mädchen und ein Junge sollen nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag betrunken in den Bus gestiegen und durch lautes Benehmen aufgefallen sein.