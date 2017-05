Aachen.

Die Stadt Aachen als wichtiger Automobilstandort? Vor einigen Jahren hätte man noch darüber gelacht – heute ist es Gewissheit. Am Samstag wurde das in Aachen entwickelte und produzierte Elektroauto „e.GO Life“ erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Auch wenn das Fahrzeug noch immer nicht vollständig ausgereift ist, war der Besucherandrang am neuen Standort der e.GO Mobile AG auf dem Campus Melaten groß.