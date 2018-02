Kerpen - Tagebau Hambach: Verkauf der Schuhmacher-Kartbahn ist besiegelt

Kerpen.

Das Ende der berühmten „Schumi-Kartbahn” in Kerpen wegen des Braunkohle-Tagebaus ist besiegelt. Der Kart-Club Kerpen will das vorliegende Entschädigungsangebot von RWE Power annehmen, sagte ein Club-Sprecher am Freitag. Das hätten die Mitglieder am Donnerstagabend auf ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen.