Aachen.

Dass es am 5. November rund um den Tagebau Hambach wieder zu größeren Protestaktionen gegen den Abbau von Braunkohle kommen wird, steht so gut wie fest. Denn die Kritiker und Gegner von fossilen Energieträgern wie Braunkohle stehen in den Startlöchern, wenn am nächsten Tag die Weltklimakonferenz in Bonn beginnt.