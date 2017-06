Düren. Am Wochenende rollt die Tour de France durch unsere Region. Der Tagebau Garzweiler und RWE heißen die Radfahrer im Rheinischen Revier willkommen.

Links

Die zweite Etappe am Sonntag führt am Tagebau vorbei, wo große Raupenfahrzeuge auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern Piktogramme des Eiffelturms und eines Radfahrers in den Boden „gemalt“ haben, wie RWE am Mittwoch mitteilte.