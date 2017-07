Tagebau-Folgekosten: RWE will Dokumente geheim halten

Aachen. Der Energiekonzern RWE wehrt sich gerichtlich gegen die Veröffentlichung der Folgekosten für die Zeit nach der Auskohlung der drei Tagebaue im Rheinischen Revier. Das bestätigte am Dienstag die Bezirksregierung Arnsberg, die die Aufsicht über die Tagebaue führt.

Am 6. Juli habe RWE eine Klage am Verwaltungsgericht Köln eingereicht, nachdem die Bezirksregierung entschieden hatte, Journalisten des WDR Einsicht in die Aufstellung der Bergbaufolgekosten zu gewähren. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sprach am Dienstag von „Ewigkeitslasten“ und warf RWE „eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit über die Folgekosten der Braunkohlengewinnung vor“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich in einem ZDF-Interview am Sonntag erstmals deutlich für einen Ausstieg aus der Braunkohleförderung ausgesprochen. Anders seien die Klimaziele der Bundesrepublik „nicht zu erreichen“, sagte Merkel. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte RWE am Dienstag, es werde nach dem Ende des Braunkohleabbaus „überhaupt keine Ewigkeitslasten geben“. Überdies sei der Vorwurf falsch, RWE wolle die Öffentlichkeit täuschen, da die Zahlen bei der Bezirksregierung Arnsberg ja „den richtigen Leuten vorliegen“, wie RWE-Sprecher Guido Steffen sagte.

Nach RWE-Angaben sind derzeit etwa 2,5 Milliarden Euro für „bergbaubedingte Rückstellungen“ eingeplant, wie es im aktuellen Geschäftsbericht heißt. Doch ob das ausreicht, ist zumindest zweifelhaft. Denn nach dem derzeitigen Stand der Planung sollen die drei Tagebaue Inden, Hambach und Garzweiler nach ihrer Auskohlung mit Wasser befüllt und so zu Restseen werden. Doch eine von den Grünen in Auftrag gegebene Studie, die unserer Zeitung vorliegt, stellt in Zweifel, ob die riesigen Tagebaue überhaupt dauerhaft mit Wasser befüllt werden können. Denn aufgrund der Schäden, die der Bergbau in den geologischen Schichten des rheinischen Reviers hinterlassen wird, sei es gut möglich, dass die geplanten Pegelhöhen der Restseen nie erreicht würden.

Die Probleme, die es mit dem Blausteinsee in Eschweiler gibt, der aus dem ehemaligen Tagebau Zukunft entstanden ist, stützen diese These offenbar. Denn die angestrebte Pegelhöhe kann beim Blausteinsee nicht erreicht werden. Da er mehr Wasser verliert als das in Vergangenheit eingeplant war, muss immer noch Wasser hinzugepumpt, damit der Pegel nicht absinkt. Dabei sollten die Pumpen eigentlich schon 2005 abgestellt werden. In einem Gutachten, das unserer Zeitung vorliegt heißt es, dass der Blausteinsee mindestens bis 2060 noch Zuschusswasser braucht. Woher das genommen werden soll, ist unklar.

Der Geschäftsführer des BUND in NRW, Dirk Jansen, schlug am Dienstag vor, „ein unabhängiges Kostengutachten zur Abschätzung der Ewigkeitslasten des Braunkohlenbergbaus in Auftrag zu geben und vom RWE eine Sicherheitsleistung für den Insolvenzfall einzufordern“. Anderenfalls drohe, „dass letztendlich die öffentliche Hand und damit die Steuerzahler für die Langzeitfolgen zur Kasse gebeten werden“. Es sei davon auszugehen, sagte Jansen, dass angesichts „der Dimension des Eingriffs durch die Tagebaue in Natur, Landschaft und Gewässerhaushalt mindestens fünf Milliarden Euro“ Folgekosten entstünden.