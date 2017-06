Geilenkirchen.

Auf der Nato-Airbase in Geilenkirchen-Teveren wird es am Wochenende richtig voll. 40.000 Menschen werden zum 35. Jubiläum erwartet, 20.000 pro Tag. Gefeiert wird mit zwei Tagen der offenen Tür am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr. 60 Flugzeuge aus aller Welt werden zu sehen sein, die meisten stehen den Besuchern zur Besichtigung offen.