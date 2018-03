Düsseldorf - Sturm „Friederike”: NRW gewährt Betroffenen steuerliche Entlastungen

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalen hat steuerliche Entlastungen für die Geschädigten des Sturmtiefs „Friederike” angekündigt. Dazu könnten ab sofort steuerliche Hilfen beantragt werden, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung des NRW-Finanzministeriums. Betroffene sollten sich an ihre Finanzämter wenden.