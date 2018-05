Düsseldorf - Streit um Unterarm-Tattoo bei Polizeibewerber geht weiter

Düsseldorf.

Der Streit um die Unterarm-Tätowierung eines Polizei-Anwärters geht an diesem Dienstag in eine weitere Runde. Das Land hatte den Mann wegen einer Löwenkopf-Tätowierung zunächst nicht zur Ausbildung zugelassen. Dagegen hatte der sich vor dem Verwaltungsgericht im Eilverfahren erfolgreich zur Wehr gesetzt. Jetzt beginnt das Hauptverfahren am Verwaltungsgericht.