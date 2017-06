Streit mit Autofahrer: Fußgänger mit Messer verletzt

Frechen.

Nachdem ein Autofahrer in Frechen beinahe einen Fußgänger angefahren hat, ist es am Dienstagabend zu einer skurrilen Auseinandersetzung gekommen. Der Unfallfahrer schlug dem Fußgänger zunächst ins Gesicht, verschwand danach und kehrte kurze Zeit später mit zwei weiteren Männern zurück. Diese griffen den Fußgänger dann mit einem Messer an.