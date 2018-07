Düsseldorf - Streiks an Uni-Kliniken werden wieder aufgenommen

Düsseldorf.

In der kommenden Woche gehen die derzeit ausgesetzten Streiks an den Uni-Kliniken in Düsseldorf und Essen weiter. Nach vier Verhandlungstagen mit den Arbeitgebern über eine Entlastung der Beschäftigten gebe es keine konkreten Ergebnisse, erklärte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag in Berlin.