Düsseldorf/Essen - Streiks an Kliniken: Nächste Woche Gespräche über Entlastung

Düsseldorf/Essen.

An den derzeit bestreikten Uni-Kliniken von Essen und Düsseldorf sollen in der nächsten Woche Gespräche über die Entlastung des Pflegepersonals beginnen. Das teilten beide Kliniken am Freitag mit. Verabredet wurde das Treffen am Vortag in Berlin bei einem Spitzengespräch mit Vertretern der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der Gewerkschaft Verdi.