Düren/Aachen - Streetscooter eröffnet neue Fabrik für Elektroautos in Düren

Düren/Aachen. In Hamburg gilt seit Mittwoch auf zwei Straßen „Durchfahrt verboten“ für ältere Dieselautos. Deutschlands erstes Fahrverbot ist die Folge fortgesetzter staatlicher Verdrängung: Seit Jahren werden die Abgaswerte in Dutzenden Städten überschritten - folgenlos. In Düren erfolgte am Mittwoch ein Schritt in eine schadstoffärmere Zukunft. Weg von den herkömmlichen Antrieben - hin zu umweltschonenden Elektrofahrzeugen.

Schon 26 Millionen Kilometer gefahren Die Post setzt seit 2013 sukzessive ihre Streetscooter für die Zustellung ein. Aktuell sind für den weltweit führenden Anbieter für „Logistik und Briefkommunikation“ 6000 E-Fahrzeuge im Einsatz, die bislang mehr als 26 Millionen Kilometer zurückgelegt haben und so jährlich etwa 20.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart haben. Bis zum Jahr 2050 will das Unternehmen, das auch E-Bikes und E-Trikes verwendet, emissionsfrei unterwegs sein. Video Streetscooter eröffnet neues Werk in Düren Bildergalerie Neues Streetscooter-Werk eröffnet in Düren Mehr zum Thema

Die Streetscooter GmbH eröffnete unter größerer medialer Beachtung ihren zweiten Standort. Ab sofort laufen im neuen Werk auf dem knapp 80.000 Quadratmeter großen Gelände des Automobilzulieferers Neapco bis zu 10.000 Transporter von den neuen Bändern. In den vergangenen Monaten wurde rund ein Drittel der Werksfläche für den neuen Mieter umgerüstet.

Für die Wirtschaftsförderer Stadt ist die größte industrielle Ansiedlung seit vielen Jahrzehnten durchaus ein Coup. Viele andere Kommunen hatten sich vergeblich um den Zuschlag für das zweite Produktionswerk von Streetscooter bemüht. „Die Region ist interessanterweise ein Impulsgeber für die Technologie von morgen“, lobt Thomas Rachel, der Staatssekretär im Bundesministerin für Bildung und Forschung aus Düren.

Aus seiner Heimat wird nun ein Zukunftsmarkt bedient. Die Nachfrage nach den sanften Lieferfahrzeugen ist groß: Im Aachener Stammwerk wurde die Produktion im letzten Sommer bereits auf eine zweite Schicht ausgedehnt.

Das Tochterunternehmen der Deutschen Post ist führender Produzent von elektrisch betriebenen Lieferfahrzeugen in Deutschland. Streetscooter kann nun in seinen beiden Werken bis zu 20.000 E-Fahrzeuge jährlich produzieren.

Das Unternehmen, das einst als Start up an der RWTH entstanden ist, wird die Modelle Work und Work L in vielen Varianten an der Henry-Ford-Straße 1 zusammenschrauben. Am Ende könnten bis zu 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Fachkräfte wechseln von Neapco zum neuen Nachbaren, generell ist aber die Rekrutierung des benötigten Personals eine weitere Herausforderung.

Natürlich war auch Ministerpräsident Armin Laschet zum ersten Stapellauf gekommen. Das sei ein weiterer guter Tag für NRW, sagt der CDU-Politiker in viele Mikrofone. „Es sind Erfolgsgeschichten wie die von Streetscooter, mit denen NRW zum Motor der Elektromobilität werden kann“, hofft er auf den angestrebten Strukturwandel im Rheinischen Revier.

Die Post hat bisher etwa 6000 elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge auf die Straße gebracht. Die Nachfrage auch von Drittkunden nehme weiter zu, sagt Konzernvorstand Jürgen Gerdes. Das Unternehmen biete seit dem letzten Sommer nun zugeschnittene Lösungen für viele Sparten.

Beispiele konnte der Postmanager ausreichend nennen. Erst in dieser Woche hat der britische Milchlieferant Milk & More zunächst 200 der umweltfreundlich betriebenen Fahrzeuge geordert. Damit will das Unternehmen auf der Insel Frischprodukte nachts nicht nur leiser, sondern auch umweltfreundlicher zustellen. Es gibt inzwischen Bäckereien, die mit dem Streetscooter unterwegs sind, die Deutsche See GmbH transportiert so ihren frischen Fisch, selbst ein Cocktail-Mobil gehört zur Flotte. Die Stadt Bonn hat fünf der Fahrzeuge angeschafft, die in der Grünflächen- und Friedhofspflege eingesetzt werden.

Seit Februar bezuschusst das Wirtschaftsministerium des Landes die Anschaffung elektrischer Fahrzeuge mit 40 Prozent. Auch so wird die Nachfrage angeschoben. Noch ist die gesamte Produktion nicht rentabel, der Break-Even-Point rücke näher, sagt Gerdes. Mittelfristig sei auch ein Börsengang denkbar, teilt er mit. Schon heute seien elektrischer Fahrzeuge häufig nicht teurer als traditionelle, „wenn man die Folgekosten mit einrechnet“.

Für Achim Kampker ist die nächste Werkseröffnung ein besonderer Tag. Der Ingenieur hat das Unternehmen nicht nur mitgegründet, er ist als Geschäftsführer auch nach dem Verkauf am Steuer geblieben. „Quantität ist nur eine Seite der Medaille“, sagt der 42-Jährige. „Was unser Team besonders auszeichnet, ist die Fähigkeit, für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen und Ländern maßgeschneiderte Elektrofahrzeuge zu produzieren“.

Fast immer kommen die Batterien für die Transporter aus Asien, der Forschungsvorsprung gilt als nahezu uneinholbar. Vorstand Gerdes sorgt sich jedenfalls um die „Liefersicherheit“ der Antriebe. Armin Laschet konnte immerhin berichten, dass in den letzten Monaten mehrere Unternehmen bei der Landesregierung vorgesprochen hätten, die sich für eine regionale Batteriezellenproduktion interessieren. Konkrete Zusagen gibt es noch nicht, auch wenn das Areal in Düren entsprechende Flächen bietet.

In Hamburg lässt sich Deutschlands erstes Fahrverbot ab heute leicht umkurven, so werden die Stickoxide eben nicht reduziert, sondern nur von anderen Hamburger Bewohnern eingeatmet. Fast symbolisch haben die Stadtwerke Düren ein Elektrofahrzeug erworben und der Stadt als Botenfahrzeug zur Verfügung gestellt. Allein mit diesem einen E-Transporter könnten im Jahr 1,6 Tonnen CO2 eingespart werden.



Zusteller