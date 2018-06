Köln - Strecken der Deutschen Bahn sollen sturmsicherer werden

Köln.

Die Bahn will sturmsicherer werden. Experten erfassen dazu am Freitag in Köln kranke oder nicht fest stehende Bäume neben den Gleisen. Die so gewonnen Daten sind Grundlage für eine ab Herbst geplante umfassende Durchforstung. Ziel sei ein sturmsicherer Bestand entlang der Gleise, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf.