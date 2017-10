Straßensperren und Gewaltausbruch am Hambacher Forst

Merzenich/Morschenich.

Erneut haben Unbekannte am Hambacher Forst Barrikaden auf einer Straße errichtet und Sicherheitskräfte angegriffen. Wie die Polizei Aachen am Freitag mitteilte, entdeckten Mitarbeiter des RWE-Sicherheitsdienstes die Sperrwerke in der Nacht zum Freitag gegen 0.50 Uhr an der Landesstraße L276.