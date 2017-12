Aachen - Sternsinger ziehen durch NRW: Auch ein Besuch bei Armin Laschet steht an

Aachen. Sie schellen an Türen, singen und sammeln für Kinder in Not: Die Sternsinger sind in den nächsten Tagen auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs und verkünden Christi Geburt. Die 60. Aktion Dreikönigssingen beginnt nach Angaben des Kindermissionswerks in NRW am Mittwoch. Thema der Aktion ist die Kinderarbeit am Beispiel Indiens.

Bundesweit ziehen etwa 300.000 Jungen und Mädchen mit 90.000 Begleitern zum Dreikönigstag am 6. Januar von Tür zu Tür. Die Spenden fließen in Kinderhilfsprogramme rund um den Globus.

Die bundesweite Eröffnungsfeier findet am 29. Dezember in Trier statt. Das Bistum Köln sendet seine Sternsinger am 28. Dezember im Dom aus, das Bistum Aachen am Tag danach. In Paderborn ist die zentrale Eröffnung am 13. Januar. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) empfängt Sternsinger-Delegationen aus den fünf Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn am 4. Januar in der Staatskanzlei, wie das Kindermissionswerk erklärte.

Kinderarbeit sei ein drängendes Thema in der globalen Welt, hieß es. Rund um den Globus müssten nach Schätzungen rund 152 Millionen Jungen und Mädchen arbeiten, meist unter gefährlichen Bedingungen. In Indien sei die Zahl der arbeitenden Kinder am höchsten, sie liege dort zwischen 12 und 60 Millionen.

Das Sternsingen oder Dreikönigssingen zählt zu den ältesten katholischen Bräuchen. Es wurde 2015 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Nach Angaben des Kindermissionswerks ist es die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Beim Spendenergebnis übertreffen sich die Kinder seit vielen Jahren immer wieder selbst: Zuletzt sammelten sie 46,8 Millionen Euro und setzten wieder eine neue Höchstmarke.