Städteregion.

Wenn es nach Städteregionsrat Helmut Etschenberg geht, werden die Bürgerinnen und Bürger in der Städteregion seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin bereits am Sonntag, 4. November, wählen. Eine möglicherweise erforderliche Stichwahl fände dann zwei Wochen später, am 18. November, statt.