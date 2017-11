Aachen/Hamm.

Bereits im kommenden Jahr will die schwarz-gelbe Landesregierung die Fördergelder für das sogenannte Sozialticket in Höhe von 40 Millionen Euro runterfahren, bis 2020 dann komplett einstellen. Das teilte das Verkehrsministerium unter Minister Hendrik Wüst (CDU) mit. Das Geld solle stattdessen in den Neubau von Straßen fließen.