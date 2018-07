Düsseldorf - Staatsanwalt beantragt lebenslange Haft nach Wehrhahn-Anschlag

Düsseldorf.

Für den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat der Staatsanwalt lebenslange Haft für den Angeklagten beantragt. Der 52-Jährige habe aus Fremdenhass gehandelt und sei „zweifelsfrei der Täter”, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück am Donnerstag in seinem Plädoyer am Landgericht Düsseldorf.