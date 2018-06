Aachen.

In diesem August feiert Carmen Thomas ihr 50-jähriges „Shitstorm-Jubiläum“, sagt sie augenzwinkernd. Bereits während ihres Studiums der Germanistik, Anglistik und Pädagogik an der Universität Köln arbeitete sie ab 1968 zunächst als Moderatorin und sammelte einschlägige Erfahrungen. Mit dem „aktuellen Sportstudio“ im ZDF wurde sie am 3. Februar 1973 erste Sport-Moderatorin im deutschen Fernsehen.