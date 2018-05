Aachen - Sport, Spaß und Spiel für die zehn Netrace-Siegerteams

Aachen.

War es eine Beachparty? War es ein Spielenachmittag? Oder ein Klassenausflug? Es war von allem etwas, was den zehn Netrace-Gewinnerteams auf der Siegesfeier der Internetrallye von NetAachen und unserer Zeitung geboten wurde. Einen Tag waren die erfolgreichsten Schüler und ihre Lehrer zu Gast in der Abenteuerhalle „die Halle“ in Aachen.