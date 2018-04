Aachen - Spleens und Zwänge: Weil wir denken, dass wir müssen

Aachen. Wayne Rooney kann nur schlafen, wenn ein Fön oder Staubsauger läuft. Gisele Bündchen soll einen Putzfimmel haben. Hugh Grant schaut gerne schwachsinnige TV-Soaps. Liz Hurley isst mit Kinderbesteck, um die Portionen diätgerecht zu halten. Angela Merkel soll ihre Kartoffeln für die Kartoffelsuppe nur per Hand stampfen und Katy Perry klaut in Hotels zwanghaft Kissen – weil sie von einem Zuhause voller Kissen träumt.

Mehr zum Thema

Warum Menschen im Rampenlicht solche Eigenheiten in der Öffentlichkeit ausbreiten, liegt auf der Hand: Man wirkt menschlicher, weniger wie der unantastbare, alles überstrahlende Superstar. Und solange man selbst über seine Spleens spricht, hat man auch die Kontrolle darüber, was man von sich preisgibt. Über den eigenen kleinen Putzfimmel zu sprechen, wirkt sympathischer, als zuzugeben, dass man eine Zahl Hausangestellter beschäftigt, die sich im zweistelligen Bereich bewegt.

Doch auch unter Normalos ist es gängig geworden, mit den eigenen Marotten zu kokettieren. In sozialen Netzwerken werden die eigenen Angewohnheiten in Memes kultiviert – unter dem Hashtag „Why am I like this?“ breiten auf Twitter und Instragram Tausende User eigene Angewohnheiten aus, die ihnen selbst auf die Nerven gehen. Auf dem Portal „MySpleen.de“ posten Nutzer ihre Marotten. Am beliebtesten sind die, mit denen sich viele identifizieren können. Häufig mit „Kenn ich auch“ markiert ist zum Beispiel der Spleen, die Lautstärke des Fernsehers immer nur auf einen Wert zu stellen, der durch zwei teilbar ist. Ein Blick auf die Postkartenständer in Schreibwarenläden zeigt: auch wer sich sein Zugeständnis der eigenen Makel selbstbewusst an die Wand hängen möchte, wird fündig. Der Spruch „Ich habe keine Macken – das sind Special Effects!“ findet sich auf diversen Motiven wieder.

WirHier hat sich einmal in den eigenen Kreisen umgehört und festgestellt: auch wir sind nicht frei von Marotten. Hier kommen die skurrilsten Beispiele – natürlich anonymisiert.

Geschmacksfrage

„Ich schneide Orangen immer mit Handschuhen, damit meine Nägel und Finger nicht gelb werden.“ Wer die Zitrusfrüchte dann mit ins Büro nimmt, muss gegen das Gelächter der Kollegen gewappnet sein, wenn die Orangen-OP beginnt.

Einige kulinarische Besonderheiten mögen anderen komisch vorkommen, sind aber letztlich eine Geschmacksfrage: Ob man Bananen erst isst, wenn sie schon braun und weich sind, oder bereits, wenn sie noch so grün sind, dass der Gaumen beim Kauen taub wird, zum Beispiel. Oder wie man seine Schoko-Pralinen am liebsten verzehrt: „Ich knabbere bei Ferrero Rocher immer zuerst die äußere Schokoladenschicht ab, drehe dann die Waffelhälften auseinander und lutsche mit der Zunge die Schokocreme samt Nuss heraus. Die Waffel esse ich dann ganz zum Schluss.“

Sich selbst erwischt

„Eigen“ kann man schon nennen, wie sich mancher Kandidat am Buffet den Teller bestückt: „Ich kann es nicht leiden, wenn sich die verschiedenen Komponenten von meinem Essen auf dem Teller vermischen. Es muss alles immer schön getrennt liegen und sollte sich nicht großartig berühren.“ Beim Thema Tafelwasser scheint es unerheblich zu sein, welche Präferenzen man pflegt. Egal ob sprudelnd oder still, einigen scheint Kondenswasser in der Flasche mächtig Angst einzujagen: „Ich kann nicht aus einer halbleeren Wasserflasche trinken, wenn dann schon Wasser kondensiert und die Flasche von innen beschlagen ist. Ich muss dann erst die Flasche schütteln, bis sie nicht mehr von innen beschlagen ist, dann kann ich daraus trinken.“

Während das eine Angewohnheit ist, die man relativ leicht vertuschen kann, gibt es andere Ticks, bei denen man sich vermutlich anschließend – ein bisschen erschrocken von sich selbst – umdreht, um zu überprüfen, ob noch jemand anderes mitbekommen hat, was da gerade passiert ist: „Ich muss immer schneller als die Moderatoren im Fernsehen die Lottozahlen laut vorlesen. Die fangen an und ich hole dann auf. Eigentlich kommt das von einem Spiel mit meiner Schwester als wir klein waren, aber am Samstag habe ich mich wieder erwischt.“

Bei anderen Spleens muss man einfach darauf hoffen, dass denen, die sie miterleben, nicht irgendwann die Hutschnur reißt – zum Beispiel, weil sie einfach nur schlafen wollen: „Egal ob Erkältungssaison oder Hochsommer. Bevor ich abends den Kopf aufs Kissen lege, muss ich mir erst noch die Nase putzen und einen Schluck Wasser trinken. Auch wenn da nur Luft kommt – erst nach dem schnäuzen und wenn ich das Gefühl habe, keinen trockenen Hals zu haben, kann ich beruhigt die Augen schließen.“

Dr. Sebastian Bergold, Psychologe an der TU Dortmund, gibt aber Entwarnung: Alles völlig unbedenklich! Solange die wunderlichen Angewohnheiten „kein Leiden verursachen und die Funktionsfähigkeit in wichtigen Lebensbereichen nicht einschränken“, seien sie klinisch nicht relevant.