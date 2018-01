Aachen/Stolberg - Spielbank Aachen: Stolberger knackt Jackpot mit über 100.000 Euro

Aachen/Stolberg.

Dass Menschen aus der Kupferstadt Stolberg ein goldenes Händchen haben, dürfte unlängst bewiesen worden sein: Wie jetzt bekannt wurde, hat in der Nacht zum 16. Januar ein Glückspilz aus Stolberg in der Spielbank Aachen den Jackpot in Höhe von 103.320 Euro geknackt.