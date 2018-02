Aachen/Heinsberg/Düren.

So dick war der „Vorwärts“ schon lange nicht mehr. Rund 80 Seiten umfasst die neueste Ausgabe des SPD-Parteiorgans. Der Grund: In der Zeitung ist der komplette Koalitionsvertrag abgedruckt. Jedes Parteimitglied erhält das Blatt und kann sich persönlich einen Eindruck davon machen, was das sozialdemokratische Spitzenpersonal in den vergangenen Wochen mit der Union ausverhandelt hat.