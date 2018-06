Düsseldorf - SPD beklagt unsichere Lage für Schulsozialarbeiter vor den Ferien

Düsseldorf.

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen fordert, die Schulsozialarbeit zugunsten finanziell benachteiligter Jugendlicher langfristig abzusichern. Derzeit herrsche Unsicherheit in den Kommunen, ob die Verträge über den Sommer hinaus verlängert werden könnten, kritisierte der SPD-Abgeordnete Josef Neumann am Freitag im Düsseldorfer Landtag.