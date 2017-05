Diskussionsrunde am Sonntag im Theater Aachen

Ist Protest in schwierigen Zeiten wie diesen notwendiger denn je? Was kann er bewirken? Wo liegen die Grenzen? Heiligt der Zweck die Mittel? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Diskussionsrunde am kommenden Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr im Spiegelfoyer des Theaters Aachen.

Das Podium verspricht eine lebhafte Diskussion: Zugesagt haben der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach, der Aktivist Clumsy, der in einem Camp am Hambacher Forst lebt und dort mit Aktionen gegen den Tagebaubetreiber RWE protestiert, Jörg Schellenberg, Sprecher des Aachener Aktionsbündnisses gegen Atomenergie, sowie Inge Zeppenfeld, Chefdramaturgin am Theater Aachen, die den Protestsongabend „Nicht mit uns“ mit konzipiert hat. Daraus wird es einige Kostproben geben. Es moderiert unser Redakteur Hermann-Josef Delonge.

Der Eintritt ist frei.