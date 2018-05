Region Aachen/Düren/Heinsberg: Gutes Wetter zum Wochenbeginn

Region. Noch bis zur Mitte der Woche können Sonnenanbeter das sommerliche Wetter in Deutschland genießen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, hält das Hoch „Quinlan” noch einige Tage durch.

Mehr zum Thema

Bis zu 14 Sonnenstunden und Höchsttemperaturen zwischen 20 und 29 Grad sagt der DWD für Montag und Dienstag voraus. Das bedeutet auch Sommerfeeling in Aachen und der Region. „Der Montag und auch der Dienstag schließen sich daran an mit weiteren reichlichen Sonnengaben von rund 30 Stunden an den beiden Tagen. Weil das Hoch etwas nach Osten wandert, wird noch etwas wärmere Luft herangeführt. Aber zu Wochenmitte scheint sich die Wetterlage umzustellen, denn Tiefdruckgebiete nutzen diese Gelenheit aus und bringen zum verlängerten Wochenende dann wohl wechselhaftes und kühleres Wetter“, heißt es bei eifelwetter.de.

Am Lago Laprello im Kreis Heinsberg wird es am Sonntag bis zu 25 Grad und am Wochenanfang mit 23 Grad nur unwesentlich kühler. Auch in der Eifel wird der Rursee auf Temperatur gebracht: Bis zu 24 Grad sind in Rurberg möglich, da kommt eine Abkühlung am See gerade recht.

Ein Sprung ins kühle Nass ist natürlich an vielen Orten in der Region möglich, den Überblick gibt es auf unserer Freibad-Karte.

#aachen#sonntag#qualitytime#chillmodus#wasser#europaplatz#sommersonnesonnenschein#ente#hierlässtessichaushalten#☀️😎#✅ Ein von @ biancakl3004 geteilter Beitrag am Mai 6, 2018 um 3:35 PDT

Am Mittwoch wird es merklich drückender und es können vereinzelt Gewitter am späten Nachmittag auftreten, die von Belgien und Luxemburg in die Region ziehen. Mit Werten zwischen 23 und 28 Grad bleibt es aber warm. Spätestens am Donnerstag wird es etwas kühler, wenn „Quinlan” sich in Richtung Russland verabschiedet. Solang kann man den Kurzsommer noch bestens genießen, wie auch zahlreiche Posts in den sozialen Medien belegen.