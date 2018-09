Köln - Software-Panne verursacht lange Schlangen am Flughafen Köln-Bonn

Köln.

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings haben Probleme mit einem Software-Update am Airport Köln/Bonn am Donnerstag zu Schlangen an den Schaltern und zu Flugverspätungen geführt. Das Reservierungssystem habe zeitweise nicht zur Verfügung gestanden und die Website sei vorübergehend nicht erreichbar gewesen, sagte ein Eurowings-Sprecher.