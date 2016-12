So klang 2016 in unserer Redaktion (Teil 3)

Aachen. „Same same but different“ gilt für den dritten Teil unseres musikalischen Jahresrückblicks, diesmal mit unseren beiden Redakteuren Nina Leßenich und Udo Kals. Die Grundausrichtung ist ähnlich, im Finetuning jedoch gibt es ein paar feine Unterschiede. Trotzdem: Diese beiden Listen können Sie gut und gerne nacheinander hören.

Nina Leßenich

Bon Iver - 33 „God“: Fragmente von Jim Ed Browns „Morning“, Paolo Nutinis „Iron Sky“ und Lonnie Holleys „Looking for all (All Rendered Truth)“ - das zusammen klingt so epochal, dass der fünfte Song vom neuen Album „22, A Million“ beinahe das Potential zur Hymne hat.

Radiohead - Decks Dark: Melancholie in ihrer vielleicht schönsten Form.

Band of Horses -Solemn Oath: Eine fast tanzbare Nummer, der es trotzdem nicht am Typisch-Indie-Schrammel-Sound fehlt. Kein anderer Song hätte in diesem Sommer besser zu langen Urlaubstagen mit Surfbrett unter dem Arm an der französischen Atlantikküste gepasst.

High Highs - Catch The Wind: Drei Jahre nach dem quasi-akkustischen Debut „Open Season“ kommt das australische Duo mit einer deutliche elektronischeren Platte zurück. Mit seinem flachen Beat ist „Catch The Wind“ der perfekte Song, um die Gedanken schweifen zu lassen.

White Lies - Take It Out On Me: Insgesamt vielleicht nicht das beste Album der drei Londoner, dafür aber ein ansteckender Roadtrip-Gute-Laune-Track. I'm in love with the feeling!

Covey - Bow: Klingt, wie sich ein langer Sonntagmorgen mit duftendem Kaffee und einem guten Buch im Bett anfühlt.

O'Brother - Bloodlines: Tiefe, dumpfe Bässe, ausufernde Gitarren, starke athmosphärische Sounds. Das wohl beste Lied auf dem bisher besten Album von O'Brother.

Daughter - Numbers: Dieser wabernde Rhythmus, dieses impulsartige Schlagzeug, diese ins Herz treffende Stimme. Und über allem die Erkenntnis: Einsamkeit kann überall lauern. Ein Album für ruhige Stunden.

The Avalanches - Frankie Sinatra: Die Baseline wird von einer Tuba geliefert. Alleine das ist so absurd, dass es dem Hörer automatisch ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Ein von vielen langersehntes Comeback (16 Jahre!) mit enormen Unterhaltungspotential.

Sia - The Greatest: Ein ausdrucksstarkes Tribut an die 49 Todesopfer der Schießerei in einem Nachtclub für Schwule und Lesben in Orlando im Juni - und deshalb, obwohl für mich ungewohnt poppig, definitiv ein Song des Jahres. Nicht zuletzt dank einer gewohnt großartigen Maddie Ziegler im Video zum Song.

Udo Kals

Metallica - Moth into Flame: Habe nicht wirklich auf die neue Platte gewartet, aber: wow - bang, bang, bang.

Nada Surf - Friend Hospital: Manchmal bleibt und bleibt ein Album im CD-Player, wird ein Song immer wieder gespielt; heavy rotation auf dem Weg zur Arbeit.

Dinosaur jr. - Goin down: Wäre nur jeder Tag so: Gitarre umschnallen, Verstärker an und los.

Beginner - Es war einmal: Eigentlich sollte es „Ahnma“ werden, doch Digger K hat sich durchgesetzt.

Bon Iver - 29 #Strafford Apts: Treiben lassen, RUHIG treiben lassen.

Kate Tempest - Ketamine for Breakfast: Knackig, der Beat, der Sound, der Gesang; wenn die Gegenwart nur nicht so düster wäre, vor allem morgens um 4.18 Uhr.

Nick Cave & the bad seeds - I need you: „Nothing really matters when the one you love is gone.“

Pixies - Baal's back: Schrei, Black, schrei, fast so wie vor 30 Jahren.

Mogwai - Ether: Fast schon episch, diese Schönheit.

The Wedding Present - Santa Monica: Eine nordenglische Gitarren-Brandung umtost den kalifornischen Küstenort; es brodelt.

