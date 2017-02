Maastricht.

Annemarie Penn-te Strake ist stolz darauf, Bürgermeisterin einer so lebendigen und internationalen Stadt wie Maastricht zu sein. Im Gespräch mit Katharina Menne erklärt sie ihre persönliche Beziehung zu Europa, wie sie mit der Verantwortung umgeht, die auf Maastricht lastet - und was sich in Europa ändern muss.