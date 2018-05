Aachen - Snooker-Kommentator Rolf Kalb: Die Faszination eines Nischen-Sports

Geboren in Hückelhoven, die WM moderiert er von Gütersloh aus

Rolf Kalbwurde am 29. September 1959 in Hückelhoven-Doveren geboren. Sein Vater war Fahrsteiger auf der Zeche Sophia Jacoba. Nach dem Abitur studierte Kalb Informatik und Mathematik. Seine journalistische Karriere begann er bei der Erkelenzer Lokalausgabe der „Rheinischen Post“. Seit 1989 arbeitet Kalb als Kommentator bei Eurosport – Spezialgebiet Snooker. Sein älterer Bruder Rainer Kalb ist ebenfalls Sportjournalist und Fußballfachmann.

Für Eurosport ist Snooker ein Premiumprodukt. Läuft das urbritische Spiel, liegt der Marktanteil des Spartensenders in Deutschland deutlich über dem jährlichen Schnitt von 0,6 Prozent. Die WM 2017 verfolgten europaweit im Schnitt eine Million Fans, das Finale schalteten in der Spitze 2,5 Millionen Zuschauer ein. Allein in Deutschland waren es 620 000 in der Spitze und 450 000 im Schnitt. Eurosport berichtet von allen großen Turnieren weltweit live und in epischer Breite. Und Rolf Kalb ist eigentlich immer dabei. Er kommentiert allerdings meist nicht am Spielort selbst, sondern aus einem Studio in Gütersloh, wo er auch lebt.

Snookerist vor allem in Großbritannien und China immens beliebt, Topspieler wie Mark Selby, Ronnie Oe_SSRqSullivan, Judd Trump oder Ding Junhui gelten dort als Superstars. Deutsche Spieler haben sich bislang noch nie für die Endrunde einer Snooker-WM qualifizieren können. Der Sport fristet in Deutschland ein Nischendasein. Nach Schätzung der Deutschen Billard Union gibt es derzeit rund 750 aktive Spieler; Pool-Billard ist weitaus beliebter. In der ersten Snooker-Bundesliga spielen sieben Teams, darunter das des Aachener Snookerclubs.

15 roteund sechs andersfarbige Bälle müssen beim Snooker in einer festgelegten Reihenfolge versenkt werden. Der Spielball ist weiß. Während rote Bälle nur einen Punkt bringen, haben die farbigen Bälle höhere Wertungen.

Der Tisch ist im Vergleich zu anderen Billard-Varianten riesig. Ein Turniertisch ist 3569 Millimeter lang und 1778 Millimeter breit. Die Bälle dagegen sind kleiner. Beim Snooker haben sie einen Durchmesser von 52,5 Millimetern, beim Pool sind es 57 Millimeter.