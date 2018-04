Kerkrade/Stuttgart.

Zahlreiche kranke Katzen, die sich untereinander unkontrolliert vermehren, tote Tiere im Garten, ein vermülltes, stinkendes Haus – das ist die Bilanz von Tine Schütts Besuch bei einer Frau in Kerkrade, die in Zeitungsanzeigen „süße Babykatzen“ in die Städteregion vermittelt. Schütt ist die Tierschutzbeaufragte des Aachener Tierheims.