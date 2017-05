Kosten: 2196 Gulden

Die Taufschale der reformierten Gemeinde Vaals (Länge: 44,5 Zentimeter, Breite: 35 Zentimeter, Höhe 10 Zentimeter), zu der auch ein Brottablett für das Abendmahl gehört, besteht aus vergoldetem Silber, gefertigt vermutlich 1762. Als „Marken“ trägt sie „Aachener Beschauzeichen“ mit dem Jahresbuchstaben Z.

In der Mitte gibt es die Inschrift: „Tauff=Becken zum Dienst der sich in der reformirten Kirche zu Vaels versammelten Gemeinen 1762“. Eine unbezahlte Rechnung in Höhe von 2196 Gulden aus dem Dezember 1761 lässt vermuten, dass die Schale bereits zu Kunigundes Zeit benutzt wurde.