Düsseldorf - Sirenen-Test: Warn-App „Nina” funktionierte nicht wie geplant

Düsseldorf.

Der NRW-Warntag hat erste Probleme mit der Warn-App „Nina” gezeigt. Um 10 Uhr am Donnerstag sollte die App einen landesweiten Probealarm versenden. Dieser kam aber nicht überall an, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Donnerstag bestätigte.