Region - Silvesterwochenende wird in NRW verregnet und windig

Das Feuerwerk am Silvesterwochenende wird in Nordrhein-Westfalen von Regen und Wind begleitet werden. Am Freitag kann es noch vereinzelt zu Schneeregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Im Bergland und zum Abend auch in Ostwestfalen besteht erhöhte Glättegefahr.