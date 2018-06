Aachen/Eschweiler - Signalstörung führt weiter zu Behinderungen zwischen Aachen und Köln

Aachen/Eschweiler. Auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln hat es am Donnerstagnachmittag eine massive Störung gegeben. Weil die Signale im Abschnitt zwischen Eschweiler und Stolberg ausgefallen waren, blieben etliche Züge stehen oder kamen zu spät. Vor allem im Aachener Hauptbahnhof warteten viele Reisende auf ihre Weiterfahrt. Die Reperaturen sollen bis 14 Uhr am Freitag andauern.

Die Störung trat nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn um 14.46 Uhr auf. Da die Signalsteuerung nicht mehr funktionierte, durften die Lokführer nur noch auf einzelne Anweisung per Funk in die betroffenen Streckenabschnitte einfahren. Betroffen waren unter anderem Züge der Regionalexpresse RE1 und RE9 sowie der Regionalbahnlinie RB20 und die Bahnhöfe Eschweiler, Stolberg, Aachen-Rothe Erde und Aachen Hauptbahnhof.

Für die Dauer der Störung ergaben sich folgende Änderungen (alle Angaben ohne Gewähr):

Züge der Linie RE1 von Hamm her endeten und begannen in Eschweiler Hauptbahnhof. Sie halten zusätzlich in Eilendorf.

Züge der Linie RE9 von Seigen endeten und begannen in Stolberg Hauptbahnhof. Sie halten ebenfalls zusätzlich in Eilendorf.

Züge der Linie RB20 fielen zwischen Aachen und Stolberg aus.

Die Bahn selbst riet Reisenden, zwischen Eschweiler und Stolberg Verspätungen von 20 bis 30 Minuten einzuplanen. Dies gelte in beide Richtungen. „Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen“, hieß es in einer Mitteilung. Teilausfälle von Zügen seien wahrscheinlich.

Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Eschweiler und Aachen ein. Techniker nahmen sich die streikenden Signalanlagen vor. Die Bahn gab am Freitagmorgen an, dass die Arbeiten noch bis etwa 14 Uhr andauern sollen.

In Stolberg hatten die Reisenden noch eine besondere Schwierigkeit zu meistern: Da die eintreffenden Züge nicht auf den gewohnten Gleisen einliefen, mussten die auf Anschlusszüge wartenden Reisenden zum Teil eilig über die langen Bahnsteige laufen, um über die provisorische Fußgängerbrücke am Ende des Bahnhofsgeländes zum richtigen Gleis zu gelangen.